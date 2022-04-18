Paramount прекратит вещание своих телеканалов в РФ
Компания Paramount прекратит вещание своих каналов в РФ 20 апреля – операторы начали получать от компании соответствующие сообщения.
Об этом пишет vc.ru.
Такое же решение ранее принял Discovery.
В состав Paramount входят развлекательные и семейные каналы, в частности, Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также музыкальные, в частности MTV Russia и MTV Live HD.
Напомним:
В марте американская киностудия Paramount заявила, что приостанавливает деятельность в РФ и жертвует 1 млн долларов на гуманитарную помощь.
Экономическая правда
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