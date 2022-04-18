Paramount прекратит вещание своих телеканалов в РФ

Компания Paramount прекратит вещание своих каналов в РФ 20 апреля – операторы начали получать от компании соответствующие сообщения.

Об этом пишет vc.ru.

Такое же решение ранее принял Discovery.

В состав Paramount входят развлекательные и семейные каналы, в частности, Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также музыкальные, в частности MTV Russia и MTV Live HD.

Напомним:

В марте американская киностудия Paramount заявила, что приостанавливает деятельность в РФ и жертвует 1 млн долларов на гуманитарную помощь.

Экономическая правда