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Paramount прекратит вещание своих телеканалов в РФ

Понедельник, 18 апреля 2022, 13:15 - Алексей Павлыш

Компания Paramount прекратит вещание своих каналов в РФ 20 апреля – операторы начали получать от компании соответствующие сообщения.

Об этом пишет vc.ru.

Такое же решение ранее принял Discovery.

В состав Paramount входят развлекательные и семейные каналы, в частности, Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также музыкальные, в частности MTV Russia и MTV Live HD.

Напомним:

В марте американская киностудия Paramount заявила, что приостанавливает деятельность в РФ и жертвует 1 млн долларов на гуманитарную помощь.

Экономическая правда

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