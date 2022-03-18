Киностудия Paramount сворачивает работу в России
Американская киностудия Paramount приостанавливает деятельность в РФ и жертвует 1 млн долларов на гуманитарную помощь.
Об этом пишет Variety со ссылкой на письмо президента и гендиректора Paramount Боба Бакиша к сотрудникам.
"Я внимательно слежу за сокрушительным, неспровоцированным вторжением в Украину. Возникший в результате гуманитарный кризис и его последствия для жизни миллионов людей по всей Украине, Восточной Европе и самой России являются ужасным свидетельством", - заявил Бакиш.
В частности, студия останавливает поставки контента Paramount Global в Россию. Так, прекращен прокат фильмов "Затерянный город" и "Еж Соник 2".
Также издатель Simon&Schuster приостановил продажу и лицензирование прав на перевод российским издателям, а Paramount Consumer Products больше не поддерживает новые лицензионные соглашения с РФ.
"Поскольку мы приостанавливаем нашу деятельность, мы продолжим финансово поддерживать нашу преданную команду в Москве", – добавил Бакиш.
Экономическая правда
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