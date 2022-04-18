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Укрпочта возобновляет работу отделений по всей Черниговской области

Понедельник, 18 апреля 2022, 10:50 - Алексей Павлыш

Укрпочта заявила, что возобновляет работу отделений по всей Черниговской области: принимают не только переводы и оплату за коммуналку, но и отправки по Украине и за ее пределы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, в Чернигове открыты следующие отделения: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.

 
укрпочта

"Ситуация в других регионах – без существенных изменений. Однако просим проверять актуальный график работы ближайших к вам отделений на сайте", - добавили в компании.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Укрпочта уже возобновила работу около 6 тысяч отделений.

Экономическая правда

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Укрпочта
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