Укрпочта возобновляет работу отделений по всей Черниговской области
Укрпочта заявила, что возобновляет работу отделений по всей Черниговской области: принимают не только переводы и оплату за коммуналку, но и отправки по Украине и за ее пределы.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, в Чернигове открыты следующие отделения: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.
"Ситуация в других регионах – без существенных изменений. Однако просим проверять актуальный график работы ближайших к вам отделений на сайте", - добавили в компании.
Напомним:
Ранее сообщалось, что Укрпочта уже возобновила работу около 6 тысяч отделений.
Экономическая правда
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