Укрпочта уже возобновила работу почти 6 тысяч отделений
В Укрпочте сообщили, что на 15 апреля работает почти 6000 отделений по всей стране, лидер по количеству открытых отделений – Киевская область (465 отделений).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Недавно лидером по количеству открытых отделений была Львовская область. А на сегодня — Киевская. 465 отделений готовы принимать ваши посылки, оформлять переводы, принимать оплату за коммуналку и выдавать пенсии.
⠀
Постепенно возобновляем работу и в других областях. Следовательно, сегодня работает около 6000 отделений по всей стране", - говорится в сообщении
.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"