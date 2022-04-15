Укрпочта уже возобновила работу почти 6 тысяч отделений

В Укрпочте сообщили, что на 15 апреля работает почти 6000 отделений по всей стране, лидер по количеству открытых отделений – Киевская область (465 отделений).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Недавно лидером по количеству открытых отделений была Львовская область. А на сегодня — Киевская. 465 отделений готовы принимать ваши посылки, оформлять переводы, принимать оплату за коммуналку и выдавать пенсии.

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Постепенно возобновляем работу и в других областях. Следовательно, сегодня работает около 6000 отделений по всей стране", - говорится в сообщении

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Экономическая правда