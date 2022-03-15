Разработчик S.T.A.L.K.E.R. не будет продавать игру на территории России

Украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., перестанет продавать свою продукцию российским пользователям.

Об этом говорится в сообщении компании.

Разработчики шутера объявили, что приняли такое решение в связи с вооружённым конфликтом в Украине.

Физические издания S.T.A.L.K.E.R. 2 не поступят в магазины РФ, уже оформленные предзаказы недействительны. Игру снимут с продажи во всех цифровых магазинах российского региона. После релиза она там не появится.

Только те пользователи из России, кто уже предзаказал издание в "цифре", получат игру.

Покупателям физических изданий в рознице нужно обратиться к ритейлеру, чтобы им вернули деньги. Сотрудники GSC отметили, что все, купившие шутер в "цифре", также вправе сделать возврат.

Разработчики подчеркнули, что страница компании ВКонтакте больше обновляться не будет, а все новости о ней и её играх будут публиковать в других социальных сетях, а также на официальном сайте.

В настоящее время производство S.T.A.L.K.E.R. 2 полностью приостановлено на неопределённый срок — об этом сотрудники GSC Game World упоминали в своём обращении 2 марта.

Экономическая правда