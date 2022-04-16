Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков
Суббота, 16 апреля 2022, 21:34 -
Германия присоединилась к группе стран, позволившей украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на безразрешительной основе до 30 июня.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
До этого Германия разрешала свободные перевозки для украинских операторов только для транзита.
Таким образом, страна присоединилась к 12 государствам, которые ввели для Украины безразрешительный режим для транзитных и двусторонних перевозок.
Напоминаем:
Австрия отменила все ограничения для украинских перевозчиков и теперь все грузовые перевозки по территории страны можно будет осуществлять без каких-либо разрешений.
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