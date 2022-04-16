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Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков

Суббота, 16 апреля 2022, 21:34 - Дана Гордийчук
 
unsplash

Германия присоединилась к группе стран, позволившей украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на безразрешительной основе до 30 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

До этого Германия разрешала свободные перевозки для украинских операторов только для транзита.

Таким образом, страна присоединилась к 12 государствам, которые ввели для Украины безразрешительный режим для транзитных и двусторонних перевозок.

Напоминаем:

Австрия отменила все ограничения для украинских перевозчиков и теперь все грузовые перевозки по территории страны можно будет осуществлять без каких-либо разрешений.

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Германия
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