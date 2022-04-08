Всі розділи
Укр / Рус

Австрія скасувала всі обмеження для українських автоперевізників

П'ятниця, 8 квітня 2022, 18:51 - Олексій Павлиш

Австрія скасувала усі обмеження для українських перевізників і тепер усі вантажні перевезення територією країни можна буде здійснювати без будь-яких дозволів.

Про це повідомив у Telegram заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Давно вели перемовини і тепер вже можна оголосити результат. Отже, ще одна країна Європейського союзу зняла усі обмеження для українських перевізників - тепер усі вантажні перевезення територією Австрії можна буде здійснювати без будь-яких дозволів.

З урахуванням доброї волі наших колег з Словаччини, українські перевізники отримали безперешкодний та бездозвільний шлях вантажів до Італії", - написав він.

"А ми тим часом продовжуємо перемовини з іншими країнами як у ЄС, так і за її межами щодо спрощення роботи нашим перевізникам.  І ДУЖЕ ДУЖЕ чекаємо та віримо у позитивне рішення з боку однієї щиро дружньої та неймовірно важливої країни, яка під час цієї війни проявила себе як справжній друг", - додав він, маючи на увазі Польщу.

 

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим та які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Австрія авто Україна
Матеріали за темою
Австрія не підтримує газове ембарго РФ попри звірства у Бучі 4 квітня 2022, 15:02
Австрія вважає малоймовірною сертифікацію "Північного потоку-2" 9 лютого 2022, 09:15
SkyUp почала продавати квитки на нові рейси до Європи з Харкова, Львова та Запоріжжя 20 грудня 2021, 11:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті