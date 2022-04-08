Австрія скасувала всі обмеження для українських автоперевізників

Австрія скасувала усі обмеження для українських перевізників і тепер усі вантажні перевезення територією країни можна буде здійснювати без будь-яких дозволів.

Про це повідомив у Telegram заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Давно вели перемовини і тепер вже можна оголосити результат. Отже, ще одна країна Європейського союзу зняла усі обмеження для українських перевізників - тепер усі вантажні перевезення територією Австрії можна буде здійснювати без будь-яких дозволів.

З урахуванням доброї волі наших колег з Словаччини, українські перевізники отримали безперешкодний та бездозвільний шлях вантажів до Італії", - написав він.

"А ми тим часом продовжуємо перемовини з іншими країнами як у ЄС, так і за її межами щодо спрощення роботи нашим перевізникам. І ДУЖЕ ДУЖЕ чекаємо та віримо у позитивне рішення з боку однієї щиро дружньої та неймовірно важливої країни, яка під час цієї війни проявила себе як справжній друг", - додав він, маючи на увазі Польщу.

Економічна правда