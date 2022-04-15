На помощь по безработице перебросили дополнительный миллиард

Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета Минэкономики 1,2 миллиарда для обеспечения своевременной выплаты пособий по безработице и материальной поддержки безработных в условиях военного положения.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По оценкам Национального банка, экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году.

Сокращение ВВП ожидается по всем составляющим. Частное потребление снизится из-за вынужденного выезда многих граждан из страны, роста уровня безработицы, уменьшения доходов и экономии на второстепенных расходах.

Напоминаем:

Среди людей, которые работали до войны, продолжают работать более половины украинцев – 58%, что превышает мартовские данные.