Членов наблюдательных советов обязали вернуться в Украину по требованию: какие угрозы

Президент Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий членов наблюдательных советов возвращаться на место работы в течение 48 часов в течение действия военного положения.

Об этом известно со страницы законопроекта №7176 на сайте Верховной Рады.

В документе говорится, что руководство государственных предприятий, в частности – наблюдательные советы, должны осуществлять мониторинг угроз национальной безопасности Украины, и в случае выявления принимать соответствующие меры, чтобы обезопасить предприятие.

Перечень таких мер определяется непосредственно субъектом управления (Кабинетом Министров или Фондом госимущества) предприятия. А именно, управляющий может определить исключительным местом исполнения обязанностей руководителя, заместителей руководителя, членов наблюдательных советов и других должностных лиц адрес местонахождения такого предприятия, в частности банков.

Если условие не выполняется в течение 48 часов, то их могут досрочно уволить без выплат соответствующих компенсационных платежей.

Законопроект вызвал негодование со стороны специалистов. В частности, эксперты направления корпоративного управления Киевской школы экономики говорят о том, что большинство членов наблюдательных советов госкомпаний никогда не проживало в Украине и лишь периодически сюда приезжало, а работало в онлайн-режиме.

"В результате пандемии коронавируса как иностранные, так и украинские члены наблюдательных советов уже давно прибегают к практике проведения онлайн заседаний. Этот инструмент давно распространен в мировой практике, причем в совершенно разных сферах: бизнес, образование, медицина и т.д. Не стоит также забывать, что членство в набсовете не является работой full-time", – объясняют они.

По их мнению, документ несет в себе большую потенциальную угрозу, ведь позволяет уволить независимых членов наблюдательных советов и установить вместо этого ручное управление.

Автор законопроекта – председатель Экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха. Он аргументирует необходимость в законопроекте тем, что 21 иностранец из наблюдательных советов 9 украинских государственных предприятий еще с прошлого года находятся за пределами Украины.

При этом, считает он, на любой другой работе такое самовольное уход страны и места работы на неопределенное время — автоматически привело бы к увольнению.

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