Іноземців можуть викинути з наглядових рад держкомпаній – законопроєкт

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт 7176 пропонує звільняти членів наглядових рад, які не зможуть бути на засіданнях особисто.

Про це в колонці для ЕП повідомляють експерти Напрямку корпоративного управління Київської школи економіки Олександр Лисенко та Андрій Бойцун.

Згаданий законопроєкт має назву "Щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки" і наразі він чекає на підпис президента.

"Ініціатори законопроєкту вважають, що прийняття рішень наглядовою радою держкомпанії в умовному Києві можуть якось вирішити проблеми національної безпеки України.

Нам відомо про велику кількість нових небезпек для держкомпаній, але поки невідомо про жодну компанію, у якої виникла потреба фізично проводити засідання наглядової ради за адресою розташування", – відзначають експерти.

Як вони зазначають, більшість членів наглядових рад держкомпаній ніколи не проживали в Україні і лише періодично сюди приїздили.

"В результаті пандемії коронавірусу як іноземні, так і українські члени наглядових рад вже давно вдаються до практики проведення онлайн засідань. Цей інструмент є давно поширеним у світовій практиці, причому в абсолютно різних сферах: бізнес, освіта, медицина тощо. Не варто також забувати, що членство у наглядовій раді не є роботою full-time", – додають експерти.

На їхню думку, документ несе в собі велику потенційну загрозу, і тому його треба переглянути.

"Це чудова основа для того, щоби "знести" всі надбання у важкій реформі держпідприємств після Революції Гідності, включаючи незалежні наглядові ради, а потім встановити ручне управління. Таке, яке було до 2015 року", – наголошують вони.

В колонці експерти детально розбирають можливі наслідки підписання законопроєкту та розбирають аргументи, якими пояснювалася необхідність його прийняття, та надають свої пропозиції, як вирішити питання управління держпідприємствами під час війни.