Вслед за "Сбербанком" из App Store удалили приложение российского "Альфа-Банка" - из-за санкций приложение теперь недоступно для загрузки на iOS. В Google Play оно пока доступно.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Приложение Альфа-Банка исчезло из App Store. Что это значит? Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надежно. Мы обо всем позаботились.

Единственное неудобство: если вы случайно удалили программу или ее нужно установить на другой айфон, сделать это временно не получится", - говорят в банке.

Напомним:

Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на платформе Android российского Сбербанка недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play из-за введенных против банка санкций.

Ранее "Сбербанк Онлайн" исчез и из App Store.

США ввели санкции против Сбербанка 24 февраля на фоне вторжения РФ в Украину. Тогда банк был включен в список CAPTA, его корреспондентские счета в банках США были заблокированы. 1 марта санкции против Сбербанка ввела Великобритания.

Эти ограничения вступили в силу 18 марта.

6 апреля США расширили санкции против российского банковского сектора, добавив в список SDN (specially designated nationals) Сбербанк и Альфа-банк.

Экономическая правда