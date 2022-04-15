Из App Store удалили приложение российского "Альфа-Банка" из-за санкций
Вслед за "Сбербанком" из App Store удалили приложение российского "Альфа-Банка" - из-за санкций приложение теперь недоступно для загрузки на iOS. В Google Play оно пока доступно.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
"Приложение Альфа-Банка исчезло из App Store. Что это значит? Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надежно. Мы обо всем позаботились.
Единственное неудобство: если вы случайно удалили программу или ее нужно установить на другой айфон, сделать это временно не получится", - говорят в банке.
Напомним:
Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на платформе Android российского Сбербанка недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play из-за введенных против банка санкций.
Ранее "Сбербанк Онлайн" исчез и из App Store.
США ввели санкции против Сбербанка 24 февраля на фоне вторжения РФ в Украину. Тогда банк был включен в список CAPTA, его корреспондентские счета в банках США были заблокированы. 1 марта санкции против Сбербанка ввела Великобритания.
Эти ограничения вступили в силу 18 марта.
6 апреля США расширили санкции против российского банковского сектора, добавив в список SDN (specially designated nationals) Сбербанк и Альфа-банк.
Экономическая правда
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