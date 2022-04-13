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Приложение российского Сбербанка стало недоступным в Google Play и App Store из-за санкций

Среда, 13 апреля 2022, 11:36 - Алексей Павлыш

Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на платформе Android российского Сбербанка недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play из-за введенных против банка санкций.

Об этом заявили в пресс-службе банка.

Ранее "Сбербанк Онлайн" исчез и из App Store.

Уже установленное приложение работает без ограничений, заявляет банк и рекомендует клиентам не удалять его.

Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложение "Сбера" с Android-устройств, могут скачать его на сайте или пользоваться веб-версией, адаптированной для использования на мобильных устройствах, добавляют в банк.

США ввели санкции против Сбербанка 24 февраля на фоне вторжения РФ в Украину. Тогда банк был включен в список CAPTA, его корреспондентские счета в банках США были заблокированы. 1 марта санкции против Сбербанка ввела Великобритания.

Эти ограничения вступили в силу 18 марта.

6 апреля США расширили санкции против российского банковского сектора, добавив в список SDN (specially designated nationals) Сбербанк и Альфа-банк.

Экономическая правда

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