FlixBus восстанавливает украинские маршруты

Автобусный оператор FlixBus возобновляет маршруты в Киев и ряд украинских городов, рейсы в которые были прекращены с началом войны.

Об этом говорится на Правительственном портале.

В частности, речь идет о Житомире, Ровно, Виннице, Умани, Хмельницком и Тернополе.

Напоминаем:

Ранее FlixBus заявил, что позволил бесплатно получить билеты на поездки из Перемышля и Жешува для всех находящихся в Польше украинцев.