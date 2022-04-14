FlixBus восстанавливает украинские маршруты
Четверг, 14 апреля 2022, 21:32 -
Автобусный оператор FlixBus возобновляет маршруты в Киев и ряд украинских городов, рейсы в которые были прекращены с началом войны.
Об этом говорится на Правительственном портале.
В частности, речь идет о Житомире, Ровно, Виннице, Умани, Хмельницком и Тернополе.
Напоминаем:
Ранее FlixBus заявил, что позволил бесплатно получить билеты на поездки из Перемышля и Жешува для всех находящихся в Польше украинцев.
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