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НБУ разрешил населению покупать наличную валюту

Четверг, 14 апреля 2022, 20:25 - Дана Гордийчук
 
фото нбу

Национальный банк разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту с 14 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Регулятор отмечает, что возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению функционирования нелегальных обменников и соответственно снижению рисков для граждан.

При этом, чтобы предотвратить давление на валютный рынок, НБУ предусмотрел, что банк может осуществлять продажу наличной валюты в пределах разницы между общим объемом покупки и объемом продаж наличной валюты. Такая разница будет рассчитываться с 13 апреля 2022 года.

Также НБУ ограничил курс продажи валюты в не более чем на 10% выше или ниже официального курса НБУ (который зафиксирован с 24 февраля), а курс покупки наличной валюты не должен быть ниже официального.

В то же время, отмечает НБУ, что безналичная продажа валюты банками физическим лицам и дальше запрещена, кроме отдельных исключений. Для недопущения неконтролируемого выведения капитала за границу Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

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валюта НБУ
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