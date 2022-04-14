НБУ разрешил населению покупать наличную валюту
Национальный банк разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту с 14 апреля.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Регулятор отмечает, что возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению функционирования нелегальных обменников и соответственно снижению рисков для граждан.
При этом, чтобы предотвратить давление на валютный рынок, НБУ предусмотрел, что банк может осуществлять продажу наличной валюты в пределах разницы между общим объемом покупки и объемом продаж наличной валюты. Такая разница будет рассчитываться с 13 апреля 2022 года.
Также НБУ ограничил курс продажи валюты в не более чем на 10% выше или ниже официального курса НБУ (который зафиксирован с 24 февраля), а курс покупки наличной валюты не должен быть ниже официального.
В то же время, отмечает НБУ, что безналичная продажа валюты банками физическим лицам и дальше запрещена, кроме отдельных исключений. Для недопущения неконтролируемого выведения капитала за границу Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.
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