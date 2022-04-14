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Стрельца официально назначили министром экологии вместо "и.о."

Четверг, 14 апреля 2022, 17:21 - Дана Гордийчук
 
MERP.GOV.UA

Исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды Руслана Стрельца официально назначили на эту должность.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Стрельца назначили в 285 голосов.

С 3 ноября прошлого года новый министр экологии занимал эту должность как исполняющий обязанности после увольнения Романа Абрамовского.

Ранее Стрелец был заместителем Абрамовского по цифровым трансформациям. До этого возглавлял департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА во времена губернаторства Валентина Резниченко. В 2019 году уже в Киеве отвечал за управление отходами в тогда еще совместном Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

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