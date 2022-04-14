Стрельца официально назначили министром экологии вместо "и.о."
Исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды Руслана Стрельца официально назначили на эту должность.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
Стрельца назначили в 285 голосов.
С 3 ноября прошлого года новый министр экологии занимал эту должность как исполняющий обязанности после увольнения Романа Абрамовского.
Ранее Стрелец был заместителем Абрамовского по цифровым трансформациям. До этого возглавлял департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА во времена губернаторства Валентина Резниченко. В 2019 году уже в Киеве отвечал за управление отходами в тогда еще совместном Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.
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