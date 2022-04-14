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В марте россияне потратили на лекарства на 160% больше, чем в прошлом году: спрос вырос на фоне санкций

Четверг, 14 апреля 2022, 15:48 - Алексей Павлыш

В марте россияне потратили на лекарства на 160% больше, чем в прошлом году – спрос на лекарства вырос на фоне санкций и других ограничений в отношении России из-за войны в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Центра развития перспективных технологий, пишет "Коммерсант".

По данным ЦРПТ, за последний месяц в России было продано 427 млн ​​упаковок против 215 млн упаковок в марте 2021 года. По подсчетам, за год спрос на лекарства вырос на 98%.

Больше всего в марте россияне покупали:

  • ксилометазолин – купили 18 млн упаковок (спрос вырос на 34%),
  • бисопролол – 8,8 млн упаковок (+210%),
  • ибупрофен – 8,7 млн ​​упаковок (+83%),
  • панкреатин – 6,3 млн упаковок (+120%).

Ранее ряд иностранных компаний сократил или прекратил поставки лекарств в Россию.

Сообщалось, что российские врачи столкнулись с дефицитом более 80 препаратов, включая инсулин и детский нурофен.

Экономическая правда

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