В российских аптеках дефицит более 80 препаратов

Российские врачи в своей практике столкнулись с дефицитом более 80 препаратов, в том числе инсулина и детского нурофена.

Об этом свидетельствует опрос 3317 врачей, проведенный с 14 по 21 марта профессиональным сообществом "Врачи.рф", пишут "Ведомости".

В рамках опроса врачи заявили, что у их пациентов возникли затруднения с приобретением таких препаратов:

противовоспалительные (детский нурофен),

гастроэнтерологические (урсофальк),

противоэпилептические и противосудорожные (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56),

антидепрессанты (пароксетин, анафранил) и антипсихотики (рисполепт),

комбинированные оральные контрацептивы,

препараты менопаузальной гормональной терапии (фемостон, эстроль, анжелик, дивина, климонорм, дивигель, ярина, утрожестан),

инсулин (левемир, новорапид, апидра, трулисити),

препараты для терапии сахарного диабета (оземпик, саксенда, метформины, джардинс, тражента, янувия),

препараты для терапии щитовидной и паращитовидной желез (эутирокс, L-тироксин, трийодтиронин, вигантол).

Ранее об остановке инвестиций в РФ заявили фармгиганты – немецкая Bayer и американская Pfizer. Американская Eli Lilly стала первым фармацевтическим гигантом, решившим ограничить поставки лекарств в РФ, за исключением жизненно важных препаратов.

Объем продаж лекарства в аптеках вырос на 53 процента в упаковках и на 93 процента в рублях.

"У людей в регионах нет информации, нет понимания, чем они будут лечить тяжелобольных детей, что будет с поставкой лекарства в следующем году", - заявила первый заместитель директора по развитию фонда "Росконгресс" Анастасия Столкова.

Российские власти ранее заявляли, что проблем с нехваткой медикаментов из-за санкций быть не должно.

В Минздраве убеждали, что все фармацевтические компании продолжат поставки лекарственных препаратов в страну.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о высоком спросе на ряд лекарств в течение последних трех недель, который был спровоцирован "фейками и недостоверной информацией". Глава Минздрава призвал россиян "не создавать ажиотажный спрос".

Экономическая правда