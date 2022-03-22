В российских аптеках дефицит более 80 препаратов
Российские врачи в своей практике столкнулись с дефицитом более 80 препаратов, в том числе инсулина и детского нурофена.
Об этом свидетельствует опрос 3317 врачей, проведенный с 14 по 21 марта профессиональным сообществом "Врачи.рф", пишут "Ведомости".
В рамках опроса врачи заявили, что у их пациентов возникли затруднения с приобретением таких препаратов:
- противовоспалительные (детский нурофен),
- гастроэнтерологические (урсофальк),
- противоэпилептические и противосудорожные (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56),
- антидепрессанты (пароксетин, анафранил) и антипсихотики (рисполепт),
- комбинированные оральные контрацептивы,
- препараты менопаузальной гормональной терапии (фемостон, эстроль, анжелик, дивина, климонорм, дивигель, ярина, утрожестан),
- инсулин (левемир, новорапид, апидра, трулисити),
- препараты для терапии сахарного диабета (оземпик, саксенда, метформины, джардинс, тражента, янувия),
- препараты для терапии щитовидной и паращитовидной желез (эутирокс, L-тироксин, трийодтиронин, вигантол).
Ранее об остановке инвестиций в РФ заявили фармгиганты – немецкая Bayer и американская Pfizer. Американская Eli Lilly стала первым фармацевтическим гигантом, решившим ограничить поставки лекарств в РФ, за исключением жизненно важных препаратов.
Объем продаж лекарства в аптеках вырос на 53 процента в упаковках и на 93 процента в рублях.
"У людей в регионах нет информации, нет понимания, чем они будут лечить тяжелобольных детей, что будет с поставкой лекарства в следующем году", - заявила первый заместитель директора по развитию фонда "Росконгресс" Анастасия Столкова.
Российские власти ранее заявляли, что проблем с нехваткой медикаментов из-за санкций быть не должно.
В Минздраве убеждали, что все фармацевтические компании продолжат поставки лекарственных препаратов в страну.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о высоком спросе на ряд лекарств в течение последних трех недель, который был спровоцирован "фейками и недостоверной информацией". Глава Минздрава призвал россиян "не создавать ажиотажный спрос".
Экономическая правда
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