США готовы к действиям против Китая за подрыв санкций против РФ

Министерка финансов США Джанет Йеллен предупредила об экономических и финансовых последствиях для Китая и других стран, которые попытаются помочь РФ обойти санкции.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова министерши.

Она отметила, что США готовы предпринимать действия, если близкие к агрессору страны попытаются взорвать масштабный пакет санкций, наложенный западными союзниками.

В своей речи чиновница выделила Китай и другие страны, которые избегают принятия решений "и, возможно, видят возможность извлечь выгоду, сохранив свои отношения с Россией и заполнив пустоту, оставленную другими".

"Коалиция вводящих санкции стран не будет равнодушной к действиям, которые их подрывают", — сказала Йеллен. "Китай не может ожидать, что мировое сообщество будет уважать его призывы к принципам суверенитета и территориальной целостности в будущем, если он не будет уважать эти принципы сейчас, когда это имеет значение", – предупредила она.

"На отношение мира к Китаю и его дальнейшей экономической интеграции может повлиять реакция Китая на наш призыв к решительным действиям в отношении России".

Напоминаем:

Соединенные Штаты впервые ввели вторичные санкции против компаний, которые не зарегистрированы в РФ, но могут помогать агрессору уклоняться от санкций.