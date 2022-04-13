США готовы к действиям против Китая за подрыв санкций против РФ
Министерка финансов США Джанет Йеллен предупредила об экономических и финансовых последствиях для Китая и других стран, которые попытаются помочь РФ обойти санкции.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова министерши.
Она отметила, что США готовы предпринимать действия, если близкие к агрессору страны попытаются взорвать масштабный пакет санкций, наложенный западными союзниками.
В своей речи чиновница выделила Китай и другие страны, которые избегают принятия решений "и, возможно, видят возможность извлечь выгоду, сохранив свои отношения с Россией и заполнив пустоту, оставленную другими".
"Коалиция вводящих санкции стран не будет равнодушной к действиям, которые их подрывают", — сказала Йеллен. "Китай не может ожидать, что мировое сообщество будет уважать его призывы к принципам суверенитета и территориальной целостности в будущем, если он не будет уважать эти принципы сейчас, когда это имеет значение", – предупредила она.
"На отношение мира к Китаю и его дальнейшей экономической интеграции может повлиять реакция Китая на наш призыв к решительным действиям в отношении России".
Напоминаем:
Соединенные Штаты впервые ввели вторичные санкции против компаний, которые не зарегистрированы в РФ, но могут помогать агрессору уклоняться от санкций.
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