Совет ЕС одобрил предложение для обмена украинцами гривни в странах блока

На заседании в среду комитет Совета ЕС одобрил предложение, которое поможет перемещенным из Украины лицам обменять гривну на территории стран блока.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Механизм нужно для того, чтобы поддержать переселенцев из Украины, ведь из-за их количества обменять гривну на евро или другие валюты в странах ЕС стало очень сложно. Кроме того, появляются спекулянты, которые предлагают обмен гривны с широким спредом и значительно хуже установленного курса. Например, курс в польских обменниках, куда выехало больше украинцев, порой вдвое превышал курс НБУ.

Одобренным документам странам-членам предлагают создать национальные схемы, позволяющие конвертировать гривны на подобных условиях по всему ЕС. Эти схемы позволят переселенцам, в том числе детям, обменять до 10 тысяч гривен (около 310 евро) на человека без дополнительных комиссий и по официальному курсу НБУ. Такая схема будет длиться не менее 3 месяцев.

Для того чтобы документ вступил в силу, Совет ЕС должен письменно его утвердить, что ориентировочно произойдет до 19 апреля.

При этом рекомендации не являются обязательством, поэтому фактическое внедрение и установление схем должны решаться странами-членами в соответствии с их национальной ситуацией. Ряд стран ЕС уже ввели национальные договоренности в этих целях.

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