Новые санкции ЕС создадут проблемы с покраской автомобилей на российских заводах

В рамках санкций ЕС против РФ под запрет на поставки из европейских стран попали лакокрасочные материалы – на европейские краски и пигменты приходится не менее 50% российского рынка.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

"По разным оценкам, на европейские краски и пигменты приходится не менее 50% российского рынка. Представители российских производителей красок говорят, что в создании этой зависимости виноваты сами автопроизводители, причем в РФ существуют замены большинства импортных материалов.

Однако источники в автоконцернах указывают, что перейти на другие краски будет очень сложно, поскольку установленное на заводах дорогостоящее оборудование приспособлено для работы с конкретным поставщиком ЛКМ", - пишет газета.

В частности, крупный поставщик "Хелиос Рус" (входит в Kansai Helios Group) производит ЛКМ в Одинцово, а также поставляет их из Европы. В 2019 году более 50% импорта водно-дисперсионных ЛКМ приходилось на Германию, Польшу, Финляндию и Корею.

Источник издания, близкий к "Хелиос Рус", говорит, что перечень попавших под запрет материалов существенен и в том числе включает основное сырье для производства в РФ.

"Сейчас большинство автозаводов РФ в простое. Продолжают работу только ГАЗ, УАЗ, Мазда-Соллерс, Haval и КамАЗ. В КамАЗе заявили, что закупают ЛКМ у разных поставщиков, в том числе и европейских", – говорится в статье.

Директор ассоциации "Центрлак", вице-президент Российского союза химиков Геннадий Аверьянов говорит, что в автопроме применяется большой ассортимент лакокрасочных материалов – от простых до сложных, на водных и органических основаниях.

Он видит риски новых ограничений для отрасли, но указывает, что "эти риски созданы самими промышленными предприятиями и автопроизводителями, недостаточно активно занимавшимися вопросами импортозамещения в долгосрочной перспективе и сегодня, видимо, вынуждены будут ускорять эти процессы".

Напомним:

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Экономическая правда