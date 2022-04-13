В РФ типографии жалуются на дефицит красок: цены на книги могут вырасти на 25-30%

В РФ типографии жалуются на дефицит красок для печати из-за санкций и отказа западных компаний работать в России: цены на книги могут вырасти на 25-30%.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

"Мы в принципе не понимаем, что будем делать. Из сорока с лишним поставщиков первый уже заявил, что заказы, которые сейчас у вас, мы отгрузим. Больше - нет", - заявила технический директор компаний "Октопринт Сервис" и "Хубергруп РУС" ( входят в концерн hubergroup, который производит и поставляет краски и лаки для печати) Татьяна Климова.

По ее словам, если часть поставщиков не отгрузит краски по старым контрактам, складских запасов для печати книг хватит на два месяца. Компания ищет новых поставщиков из Китая, но на первом этапе они не помогут уйти от дефицита.

Заместитель гендиректора АО "Первая образцовая типография" Игорь Полтавцев уверен, что из-за новых санкций ожидается серьезное повышение цен в производстве книг. По оценке директора издательства "Росмэн" Бориса Кузнецова, рост цен за год будет 25-30% как минимум, уже сейчас издатели подняли цены от 5% до 15%.

Напомним:

Дефицит мелованной бумаги в России, вызванный санкциями ЕС, составит 40%: такая бумага используется для печати и преимущественно импортируется из-за рубежа, а на Европу приходится 70% поставок.

Экономическая правда