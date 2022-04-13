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В РФ дефицит мелованной бумаги для книг из-за санкций составит 40%

Среда, 13 апреля 2022, 10:24 - Алексей Павлыш

Дефицит мелованной бумаги в России, вызванный санкциями ЕС, составит 40%: такая бумага используется для печати и преимущественно импортируется из-за рубежа, а на Европу приходится 70% поставок.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Минцифры РФ.

В ведомстве не уточнили, на основании каких данных произведены расчеты. Министерство рекомендовало издателям использовать российские сорта офсетной бумаги или замещать дефицит, импортируя мелованную бумагу из других регионов, прежде всего из Китая.

"Мелированная бумага используется для печати книг высокого качества с иллюстрациями, а также газетной, журнальной продукции и рекламы.

По данным члена правления Союза предприятий печатной индустрии Татьяны Ивановой, на такую ​​бумагу приходится около трети выпускаемых в России книг. По ее словам, в 2020 году до 85% мелованной бумаги в стране импортировалось из-за границы, а на Европу приходилось более 70% поставок. Расчеты за 2021 год Союз еще не производил, но соотношение сохранилось, отметили в объединении", - говорится в статье.

По словам участников рынка, увеличение импорта китайской бумаги приведет к подорожанию материала "в два с лишним раза" в долларовом эквиваленте как из-за более сложной логистики, так и более высокой отпускной цены.

Экономическая правда

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Россия компании санкции
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