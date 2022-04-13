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В России наметились "гигантские" проблемы с поставками лития

Среда, 13 апреля 2022, 09:00 - Экономическая правда
 
Tafadzwa Ufumeli/Getty Images

Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевой руды.

Об этом заявил замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов, передают российские СМИ.

"В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Конкретно в настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, текущая возможность получать сырье есть только из Боливии", – сказал он.

Мощности по переработке у России есть, компании перерабатывают карбонат лития для обеспечения как внутренних потребностей, так и поставок на экспорт. 

"По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии, то, к сожалению, литиевого сырья нам брать негде", – сказал чиновник.

Демидов также предложил ускорить оформление лицензий на работу компаний, способных добывать литий на территории России.

Литий, его соединения и сплавы критически необходимы для технологического развития многих отраслей – автопрома, авиастроения, металлургии, микроэлектроники, химии и других. Литий наиболее важен при производстве аккумуляторных батарей большой емкости.

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