Минэнерго хочет создать два отраслевых киберцентра

Министерство энергетики планирует создать два отраслевых киберцентра в электроэнергетической и нефтегазовой отраслях на базе уже созданных киберцентров в "Укрэнерго" и "Нафтогазе".

Об этом рассказал заместитель министра энергетики по цифровизации Фарид Сафаров, сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что ведомство уже направило правительству проект распоряжения об определении двух отраслевых центров.

"В нем два созданных киберцентра на базе "Нафтогаза" и "Укрэнерго" отнесли как раз в отраслевые киберцентры. Предполагается, что за сферу энергетики будет отвечать "Укрэнерго", за сферу нефтегаза отрасли - "Нефтегаз", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, подобные предложения были разработаны в рамках договоренности с СНБО и СБУ, а также взаимодействия с правительственной командой реагирования на компьютерные события CERT-UA.

Центры будут строиться по принципу пирамиды. То есть на первом уровне предприятия должны технически предотвращать возможные поражения, над ними будет существовать уровень мониторинга отраслевых центров на базе "Укрэнерго" и "Нафтогаза". Они уже взаимодействуют с ключевыми стейкхолдерами кибербезопасности.

По его мнению, создание таких отраслевых центров значительно усилит киберзащиту энергетических объектов, являющихся наиболее уязвимой группой критической инфраструктуры.

Напоминаем:

Число атак на информационную инфраструктуру энергетической сферы за 40 дней превысило 200 тысяч.