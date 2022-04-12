Airbus призвал Запад не бойкотировать российский титан

Авиастроительная компания Airbus призвала Запад не блокировать импорт титана из России, заявив, что ограничения нанесут ущерб западному производству, но почти не повредят экономике России.

Об этом пишет Reuters.

"Расширение санкций, введенных после вторжения России в Украину, в отношении титана, широко используемого в аэрокосмической отрасли, было бы неуместным", - заявил акционерам исполнительный директор компании Гюлом Фори.

Тем не менее, Airbus ускоряет поиск альтернативных нероссийских поставок в долгосрочной перспективе, в то время как его потребности покрываются запасами в краткосрочной и среднесрочной перспективе, добавил он.

Напомним:

Автопроизводитель Airbus SE ищет альтернативные источники поставки титана, чтобы гарантировать, что возможное приостановление поставок этого металла из РФ не помешает планам увеличения производства самолетов.

Airbus останавливает поставки в Россию своих запчастей и поддержку российских авиакомпаний, и оценивает, сможет ли его московский инженерный центр продолжать предоставлять услуги местным клиентам в условиях санкций.

Экономическая правда