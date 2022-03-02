Airbus остановил поддержку всех российских авиакомпаний
Airbus останавливает поставки в Россию своих запчастей и поддержку российских авиакомпаний, и оценивает, сможет ли его московский инженерный центр продолжать предоставлять услуги местным клиентам в условиях санкций.
Об этом сообщает Reuters.
"Инженерный центр Airbus в России (ECAR) приостановил все свои операции по Airbus в соответствии с санкциями", - говорится в сообщении компании.
"По инженерным услугам, которые ECAR предоставляет своим российским клиентам, ECAR анализирует санкции по экспортному контролю, чтобы определить, возможно ли продолжать эту деятельность в соответствии с санкциями", - сказал Airbus, добавив, что он соблюдает все действующие законы.
Инженерный центр Airbus в России был создан в 2003 году в рамках совместного предприятия Airbus, Systema Invest и группы Kaskol. В нем трудятся 200 российских инженеров.
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