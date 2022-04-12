Индия планирует увеличить экспорт в подсанкционную Россию на 2 миллиарда долларов

Индия планирует дополнительно увеличить поставки в Россию еще на 2 млрд долл., чтобы перекрыть поставки продукции, запрещенной к экспорту в РФ международными санкциями.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на своих собеседников.

Для этого администрация премьер-министра Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой по поводу либерализации доступа на рынок для ряда продуктов индийского производства. В настоящее время правительства двух стран работают над урегулированием торговли в рупиях и рублях. Индия является незапятнанным импортером русских продуктов.

А именно, Индия стремится экспортировать продукцию, ранее поставлявшуюся странами, прекратившими поставки после санкций США, ЕС, Британии и остальных партнеров.

Среди таких товаров могут быть фармацевтическая продукция, пластмассы, органические и неорганические химикаты, предметы домашнего обихода, рис, чай и кофе, набел и продукты крупного рогатого скота.

Анализ торгового департамента показывает, что Индия может легко увеличить экспорт в Россию для 20 наиболее необходимых товаров. Морепродукты, текстиль и одежда, обувь, оборудование и электроника входят в список позиций, которые Индия стремится отправить в Россию.

В настоящее время экспорт Индии в РФ составляет мизерные 3 миллиарда долларов по сравнению с более чем 68 миллиардами долларов, поставляемыми в США. Общая двусторонняя торговля между двумя странами составила 11,8 миллиарда долларов за первые 11 месяцев, начиная с апреля 2021 года, что превышает 8,1 миллиарда долларов, зафиксированных за предыдущий год.

Напоминаем:

РФ предлагает Индии использовать систему SPFS для расчетов в рупии и рубле, ведь крупнейшие российские банки отрезаны от международной платежной системы SWIFT.