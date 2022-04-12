Военных облигаций во время седьмого аукциона продали на 6 миллиардов

На аукционе по продаже военных облигаций 12 апреля Минфин привлек в госбюджет 6 170 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Facebook.

Инвесторам представили два выпуска гривневых военных облигаций сроком обращения 6 месяцев и 1,3 года по ставкам 10% и 11% соответственно.

Благодаря их выпуску привлекли 1 469 млн грн и 4 701 млн грн соответственно.

Напоминаем:

Как купить военные облигации: Министерство финансов собрало список банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.

Экономическая правда