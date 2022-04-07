Американский центробанк начнет активнее сворачивать "печатный станок"

Глава ФРС Джером Пауэлл Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Руководители Федеральной резервной системы просигнализировали о готовности начать сокращение активов на балансе центробанка на 95 миллиардов долларов в месяц, что почти вдвое больше, чем раньше.

Об этом свидетельствует протокол проходившего 15-16 марта заседания, передает "Интерфакс-Украина".

"Участники в целом согласились, что разумным будет ограничить продажу государственных облигаций на уровне около 60 млрд долларов в месяц, обеспеченных ипотекой ценных бумаг – на уровне порядка 35 млрд долларов в месяц", – говорится в документе.

В 2017-2019 годах Федрезерв продавал активы более умеренными темпами - на 50 млрд долларов в месяц.

Ожидается, что ФРС может согласовать программу продажи активов уже на майском заседании.

Кроме того, многие члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках полагают, что повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких предстоящих заседаниях будет оправданным, если инфляция в США не начнет снижаться.

Инвесторы также видят высокую вероятность вдвое большего, чем обычно, подъема ставки на следующем заседании. В целом рынки полагают, что за 2022 год размер ставки увеличится более чем на два процентных пункта.

Инфляция в США в феврале подскочила до 7,9%, обновив максимум с 1982 года. Индекс PCE, основной для Федрезерва показатель инфляции, достиг в позапрошлом месяце 6,4%, тогда как целевым уровнем считается 2%.

Следующее заседание FOMC назначено на 3-4 мая.