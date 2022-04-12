"АрселорМиттал Кривой Рог" частично возобновил производство

После приостановки металлургического производства во вторник "АрселорМиттал Кривой Рог" запустил доменную печь №6.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сегодня ожидается уже 1000 тонн чугуна в сутки. Выход режим – пять-шесть дней. Коксохимическое и горнорудное производство увеличивает объемы", – написал он.

Вилкул отметил, что предприятие обеспечило новую логистику поставки сырья и отгрузки продукции.

Предприятие готовило доменную печь №6 к запуску еще с марта, с началом военных действий она была остановлена. АМКР является одним из крупнейших украинских экспортеров металлургии и в условиях консервации производства продавал за границу железорудный концентрат и часть продукции из остатков на складах и в порту.

"Это весь ассортимент продукции завода, но очень небольшой объем по сравнению с довоенным периодом. Логистика остается главной проблемой, нам нужно было построить совершенно новые цепочки поставок", - отмечал ранее гендиректор предприятия Мауро Лонгобардо в комментарии ЭП.

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