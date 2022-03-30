"АрселорМіттал Кривий Ріг" готується відновити виробництво

Після вимушеної зупинки у березні "АрселорМіттал Кривий Ріг" готує доменну піч №6 до запуску.

Про це повідомила пресслужба заводу.

За умови, якщо воєнні дії не будуть загострюватись і не загрожуватимуть постачанню сировини та енергоносіїв, компанія розглядає можливість запустити ДП №6 уже у квітні.

Для її стабільної роботи компанія створить незалежний "енергоострів" в інфраструктурі та системі комунікацій підприємства. Це потрібно для того, щоб у випадку раптового припинення постачання електроенергії, природного газу або води не допустити зупинки печі та незворотного руйнування обладнання.

"Через те, що порти Одеси та Миколаєва наразі заблоковані, компанія повинна ефективно переорієнтуватися на вантажоперевезення залізницею та налагодити постачання вугілля та іншої критичної для виробництва сировини", – йдеться в повідомленні.

Підприємство виділило 2 мільйонів доларів для підтримки гуманітарних проектів уряду України та закупівлі ліків для медичних закладів криворізької громади та району.

Економічна правда