Оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб в 18 миллиардов
Материальный ущерб, причиненный Энергоатому российскими оккупантами, превышает по предварительным оценкам 18,3 млрд грн в результате обстрелов Запорожской АЭС.
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
Отмечается, что эта сумма состоит из стоимости поврежденных построек и оборудования, обстрелянных во время штурма ЗАЭС. При этом корпус Учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит, отмечает Энергоатом.
Также в сумму входит стоимость рабочего корпуса здания Атомэнергомаша (АЭМ), обстрелянного при проходе колонны врага рядом и оборудования Атомремонтсервиса (АРС), которое во время захвата находилось на территории ЗАЭС.
Напоминаем:
Территорию Запорожской атомной электростанции 4 марта захватили российские войска, они контролируют админздания и проход на станцию.
В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.
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