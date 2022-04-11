Оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб в 18 миллиардов

Материальный ущерб, причиненный Энергоатому российскими оккупантами, превышает по предварительным оценкам 18,3 млрд грн в результате обстрелов Запорожской АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Отмечается, что эта сумма состоит из стоимости поврежденных построек и оборудования, обстрелянных во время штурма ЗАЭС. При этом корпус Учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит, отмечает Энергоатом.

Также в сумму входит стоимость рабочего корпуса здания Атомэнергомаша (АЭМ), обстрелянного при проходе колонны врага рядом и оборудования Атомремонтсервиса (АРС), которое во время захвата находилось на территории ЗАЭС.

Напоминаем:

Территорию Запорожской атомной электростанции 4 марта захватили российские войска, они контролируют админздания и проход на станцию.

В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.