ПриватБанк продолжает регламентные работы с Приват24
ПриватБанк продолжает регламентные работы с сервисом Приват24 – настройка требует большего времени, чем планировали в начале работ.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Продолжаем регламентные работы с Приват24. К сожалению, настройка требует большего времени, чем мы планировали в начале работ. Извиняемся за неудобства!", - написали в Twitter.
"Продолжаем регламентные работы с Приват24. К сожалению, настройка требует большего времени, чем мы планировали в начале работ. Точных сроков сообщить не можем. Специалисты делают все возможное, чтобы завершить их как можно быстрее. Спасибо за понимание", - добавила пресс-служба в Facebook, отвечая на вопросы пользователей.
Напомним:
ПриватБанк анонсировал проведение плановых регламентных работ в Приват24 с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"