ПриватБанк продолжает регламентные работы с Приват24

ПриватБанк продолжает регламентные работы с сервисом Приват24 – настройка требует большего времени, чем планировали в начале работ.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Продолжаем регламентные работы с Приват24. К сожалению, настройка требует большего времени, чем мы планировали в начале работ. Извиняемся за неудобства!", - написали в Twitter.

"Продолжаем регламентные работы с Приват24. К сожалению, настройка требует большего времени, чем мы планировали в начале работ. Точных сроков сообщить не можем. Специалисты делают все возможное, чтобы завершить их как можно быстрее. Спасибо за понимание", - добавила пресс-служба в Facebook, отвечая на вопросы пользователей.

Напомним:

ПриватБанк анонсировал проведение плановых регламентных работ в Приват24 с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.

Экономическая правда