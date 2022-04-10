ПриватБанк предупредил о регламентных работах в "Приват24" в ночь на понедельник
ПриватБанк анонсировал проведение плановых регламентных работ в Приват24 с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Там добавляют, что плановые регламентные работы необходимы для безопасной и качественной работы сервисов.
"При проведении работ пользование сервисами будет временно приостановлено.
Расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме. Просим простить за временные неудобства и надеемся на ваше понимание!", - говорится в сообщении.
Напомним:
В марте ПриватБанк также проводил регламентные работы с приложением для онлайн-банкинга "Приват24".
Экономическая правда
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