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ПриватБанк предупредил о регламентных работах в "Приват24" в ночь на понедельник

Воскресенье, 10 апреля 2022, 15:45 - Алексей Павлыш

ПриватБанк анонсировал проведение плановых регламентных работ в Приват24 с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Там добавляют, что плановые регламентные работы необходимы для безопасной и качественной работы сервисов.

"При проведении работ пользование сервисами будет временно приостановлено.

Расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме. Просим простить за временные неудобства и надеемся на ваше понимание!", - говорится в сообщении.

Напомним:

В марте ПриватБанк также проводил регламентные работы с приложением для онлайн-банкинга "Приват24".

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