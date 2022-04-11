Инфраструктурный ущерб от войны против России перевалил за 80 миллиардов долларов

Разрушенный дом и автомобиль в Буче дмитрий ларин/уп

За неделю прямые потери экономики Украины из-за войны войны выросли на 12,2 млрд долларов и на 11 апреля перешли отметку в 80,4 млрд долларов, или 2,4 трлн грн.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит".

Общий ущерб украинской экономике из-за войны колеблется от 564 млрд долларов до 600 млрд долларов. В такой оценке, кроме инфраструктурного ущерба, входят также косвенные потери. Например, снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку.

За 47 дней российской агрессии в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс километров дорог и 37 тыс квадратных метров жилого фонда. Пострадали не менее 277 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 8 аэропортов и 2 порта.

На прошлой неделе больше выросли потери в жилой недвижимости из-за увеличения разрушений, уточнения предварительных данных и корректировок в методике. Вторая по величине причина роста – утрата активов предприятий.

Среди промышленности наибольшие убытки понесли металлургия, коксохимические и нефтеперерабатывающие предприятия, а также машиностроение. По подсчетам аналитиков проекта, общая сумма прямого задокументированного ущерба промышленности по состоянию составила 6,25 млрд долларов.

ЭП создала отдельную страницу для фиксации нанесенного Россией ущерба, подробнее по ссылке.