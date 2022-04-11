Украинцы подали более 66 тысяч заявлений о поврежденном имуществе
Понедельник, 11 апреля 2022, 14:24 -
Украинцы подали через "Дию" более 66 тысяч заявлений о поврежденном войной имуществе.
Об этом говорится в соцсетях Минцифры.
"Наша команда 24/7 обрабатывает все заявления, которые вы направляете в приложение Дия, чтобы затем команда экспертов могла провести оценку имущества и быстрее восстановить разрушенные дома", - сообщили в ведомстве.
Там также напомнили, что подать заявку можно в разделе "Услуги", для этого нужно выбрать категорию "Поврежденное имущество" и затем заполнить форму, указав необходимую информацию.
"Ожидайте информации о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством", - резюмировали там.
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