Украинцы подали более 66 тысяч заявлений о поврежденном имуществе

Украинцы подали через "Дию" более 66 тысяч заявлений о поврежденном войной имуществе.

Об этом говорится в соцсетях Минцифры.

"Наша команда 24/7 обрабатывает все заявления, которые вы направляете в приложение Дия, чтобы затем команда экспертов могла провести оценку имущества и быстрее восстановить разрушенные дома", - сообщили в ведомстве.

Там также напомнили, что подать заявку можно в разделе "Услуги", для этого нужно выбрать категорию "Поврежденное имущество" и затем заполнить форму, указав необходимую информацию.

"Ожидайте информации о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством", - резюмировали там.