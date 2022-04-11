Украина призывает страны ЕС и G7 повысить налоги для компаний с деятельностью в РФ

Украинское правительство и парламент обращаются в страны ЕС и G7 с призывом вместе с Украиной повысить налоги для компаний, продолжающих вести бизнес в России.

Об этом сообщил бизнесмен и экс-министр Кабинета Министр Дмитрий Дубилет, первый заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в комментарии ЭП.

Ранее, 1 апреля, украинский парламент принял в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение ставки налогов для продолжающего работу в России бизнеса на 50%. Однако депутаты сразу отмечали, что необходимо, чтобы такие нормы работали не только в Украине: "Если условный Leroy Merlin не хочет уходить из России по моральным причинам, должны заставить его по экономическим", - написал Дубилет.

Украина призывает страны-партнеры вместе с Украиной повысить налоговую нагрузку на бизнес, который продолжает работу в России. Как отметил ЭП Железняк, работа продолжается со странами, входящими в ПАСЕ, ЕС, а также Японией, Австралией, Новой Зеландией, Канадой, США и Южной Кореей.

В украинской редакции речь идет о коэффициенте в 1,5, который будет применяться к ставкам налога на прибыль, экологического налога, ренты и налога на имущество для компаний, являющихся частью международной группы компаний, получающей доход в РФ. Также их предлагают повысить для юридически связанных с РФ компаний.

"Принятие этой законодательной инициативы должно усилить финансовое и репутационное давление на главные офисы международных групп компаний и создать дополнительный стимул для прекращения деятельности в России и финансирования военной агрессии государства против Украины", - говорится в письме правительствам и парламентам.

Железняк отметил, что Украина на уровне Минфина и ВРУ обратилась ко всем Министерствам финансов, парламентов и работает "группами дружбы" (депутатскими группами по межпарламентским связям) с другими странами.

Прежде всего, цель, говорит нардеп – побуждать к законодательным изменениям наибольшие рынки. Хотя рано говорить о том, какие именно страны готовы поддержать инициативу, Железняк считает, что среди них уже точно будет Польша.

Заметим, Германия, Франция и Италия – три крупнейших экономики ЕС по данным в прошлом году. Часто материнские компании из этих стран отказываются выходить из рынка агрессора, например Leroy Merlin, Metro, BASF и другие.