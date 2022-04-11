В РФ продавцы электроники расширяют продажу подержанных гаджетов
Российские продавцы электроники на фоне санкций и падения платежеспособности населения начинают все активнее осваивать вторичный рынок.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.
Так, выкуп и перепродажу б/у смартфонов запустил "Связной" - его партнером по выкупу гаджетов стала подконтрольная "Мегафону" компания Smart Bazar.
Проект по перепродаже iPhone есть и в "Ситилинке".
"Связной" в марте запустил проект "Техника с пробегом", предусматривающий выкуп у пользователей подержанных смартфонов с последующей их технической проверкой и перепродажей.
По оценке "Связного", оборот российского рынка подержанных смартфонов по итогам 2021 года достиг 71 млрд руб., а количество проданных устройств – 7,5 млн штук.
В компании отметили, что у каждого россиянина в среднем есть 2-2,5 устройства, которые можно продать.
Потребители привыкли к смартфонам определенных марок, поэтому при условиях, когда производители остановили поставки, спрос на вторичном рынке растет, отметил бизнес-аналитик "Марвел-Дистрибуции" Антон Фомин.
По его словам, удерживать сервисный центр для косметического обновления смартфонов ритейлерам "не очень дорого", а получать прибыль от перепродажи телефонов "вполне можно".
Продажу б/у гаджетов будут развивать все ритейлеры, поскольку спрос на фоне дефицита и повышения цен растет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
На вторичном рынке пользуются спросом, прежде всего, смартфоны, компьютеры, фото- и видеотехника, отметил Муртазин, меньше - бытовая техника.
Напомним:
В РФ за последний месяц вырос спрос на сервисы аренды техники, причины – удорожание новых гаджетов и ухудшение условий потребительских кредитов.
Экономическая правда
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