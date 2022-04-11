В РФ продавцы электроники расширяют продажу подержанных гаджетов

Российские продавцы электроники на фоне санкций и падения платежеспособности населения начинают все активнее осваивать вторичный рынок.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Так, выкуп и перепродажу б/у смартфонов запустил "Связной" - его партнером по выкупу гаджетов стала подконтрольная "Мегафону" компания Smart Bazar.

Проект по перепродаже iPhone есть и в "Ситилинке".

"Связной" в марте запустил проект "Техника с пробегом", предусматривающий выкуп у пользователей подержанных смартфонов с последующей их технической проверкой и перепродажей.

По оценке "Связного", оборот российского рынка подержанных смартфонов по итогам 2021 года достиг 71 млрд руб., а количество проданных устройств – 7,5 млн штук.

В компании отметили, что у каждого россиянина в среднем есть 2-2,5 устройства, которые можно продать.

Потребители привыкли к смартфонам определенных марок, поэтому при условиях, когда производители остановили поставки, спрос на вторичном рынке растет, отметил бизнес-аналитик "Марвел-Дистрибуции" Антон Фомин.

По его словам, удерживать сервисный центр для косметического обновления смартфонов ритейлерам "не очень дорого", а получать прибыль от перепродажи телефонов "вполне можно".

Продажу б/у гаджетов будут развивать все ритейлеры, поскольку спрос на фоне дефицита и повышения цен растет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На вторичном рынке пользуются спросом, прежде всего, смартфоны, компьютеры, фото- и видеотехника, отметил Муртазин, меньше - бытовая техника.

Напомним:

В РФ за последний месяц вырос спрос на сервисы аренды техники, причины – удорожание новых гаджетов и ухудшение условий потребительских кредитов.

Экономическая правда