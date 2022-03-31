В РФ массово арендуют гаджеты из-за страха брать кредиты
В РФ за последний месяц вырос спрос на сервисы аренды техники, причины – удорожание новых гаджетов и ухудшение условий потребительских кредитов.
Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей подобных сервисов.
В первую очередь вырос спрос на аренду ноутбуков – на 30%. На смартфоны – на 15%, преимущественно арендуют устройства Apple.
В 90% случаев технику арендуют физлица, а со стороны предпринимателей спрос поднялся вдвое.
Также за последний месяц вырос спрос на аренду игровых приставок.
Эксперты говорят, что главная причина роста спроса на аренду – страх населения брать дорогостоящую технику в кредиты или рассрочку.
Издание напоминает, что Центробанк РФ после вторжения России в Украину и санкций против РФ рекордно поднял ставку до 20%.
После этого банки стали пересматривать условия потребительских кредитов. Так, Сбербанк с 1 марта поднял минимальную ставку с 6,9% до 21,9%.
Напомним:
Российские продавцы электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а некоторые закрыли и продажи в кредит.
Экономическая правда
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