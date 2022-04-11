Часть клиентов российского ВТБ "потеряли" свои американские акции из-за санкций

После наложения западных санкций на ряд российских банков, в частности ВТБ, они начали переносить инвестсчета клиентов другим брокерам, но некоторые портфели акций потерялись.

Об этом пишет российский Forbes.

Благодаря введенным санкциям США против ВТБ банка, Открытия и Совкомбанка брокерские подразделения этих банков потеряли возможность совершать транзакции в долларах и любые соглашения с иностранными контрагентами.

Как следствие, для клиентов брокеров этих банков торговля иностранными бумагами стала невозможной. Чтобы клиенты не потеряли свои инвестиции, брокерские части ВТБ и Открытия начали сообщать клиентов о переводе их иностранных бумаг на счета других брокеров. ВТБ переводил клиентов на обслуживание в брокерские подразделения Альфа-банка (который впоследствии тоже оказался под санкциями) и Россельхозбанка.

Но часть клиентов банка сетуют, что их счета так и не перенесли другим брокерам. В ВТБ говорят, что проблема заключается во внутренних документах по работе с посторонними брокерами.

После санкций на Альфа-банк он тоже начал переводить брокерские счета третьей компании А-инвестиции, которую основал сам банк и его сотрудники. В новой структуре 34% принадлежит Альфа-банку, а руководителю брокерского бизнеса Альфа-банку Илье Васильеву и руководителю дирекции брокерских операций банка Сергею Рыбакову - по 33%.

Напоминаем:

В первый день полномасштабной войны 24 февраля президент США Джо Байден объявил о новом пакете санкций против РФ: экспортных ограничениях, санкциях против ВТБ, а также санкциях на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.