Маск решил не входить в совет директоров Twitter

Миллиардер Илон Маск, недавно купивший более 9% акций Twitter, решил не входить в совет директоров Twitter.

Об этом сообщил генеральный директор соцсети Параг Агравал.

"Илон решил не входить в наш совет директоров", - написал он в своем Twitter.

По его словам, Маск останется крупнейшим акционером Twitter, а компания по-прежнему будет открыта для его предложений.

"Мы [совет директоров Twitter] считали, что лучший путь вперед – это иметь Илона как доверенное лицо компании, где оно, как и все члены совета директоров, будет действовать в пользу компании и всех наших акционеров", – добавил Агравал.

"Назначение Илона в совет должно было вступить в официальную силу 9 апреля, но в то же утро Илон сообщил, что больше не будет входить в совет", - отметил CEO Twitter.

"Я считаю, что это к лучшему. Мы всегда ценим вклад наших акционеров, независимо от того, входят они в наш совет или нет. Илон является нашим крупнейшим акционером, и мы будем оставаться открытыми для его предложений", - добавил топ-менеджер.

Спикер Twitter подтвердил, что Маск решил не присоединяться к правлению Twitter, и сослался на заявление Агравала.

Напомним:

Миллиардер Илон Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter – бизнесмену теперь принадлежит около 73,4 млн обыкновенных акций Twitter или доля в 9,2%.

Стоимость пакета акций Маска составляет 2,89 млрд долл., подсчитал CNBC, основываясь на цене закрытия в пятницу, 1 апреля.

Сообщалось, что Маск, недавно ставший владельцем 9,2% акций Twitter, войдет в совет директоров Twitter.

Экономическая правда