Маск решил не входить в совет директоров Twitter
Миллиардер Илон Маск, недавно купивший более 9% акций Twitter, решил не входить в совет директоров Twitter.
Об этом сообщил генеральный директор соцсети Параг Агравал.
"Илон решил не входить в наш совет директоров", - написал он в своем Twitter.
По его словам, Маск останется крупнейшим акционером Twitter, а компания по-прежнему будет открыта для его предложений.
"Мы [совет директоров Twitter] считали, что лучший путь вперед – это иметь Илона как доверенное лицо компании, где оно, как и все члены совета директоров, будет действовать в пользу компании и всех наших акционеров", – добавил Агравал.
"Назначение Илона в совет должно было вступить в официальную силу 9 апреля, но в то же утро Илон сообщил, что больше не будет входить в совет", - отметил CEO Twitter.
"Я считаю, что это к лучшему. Мы всегда ценим вклад наших акционеров, независимо от того, входят они в наш совет или нет. Илон является нашим крупнейшим акционером, и мы будем оставаться открытыми для его предложений", - добавил топ-менеджер.
Спикер Twitter подтвердил, что Маск решил не присоединяться к правлению Twitter, и сослался на заявление Агравала.
Напомним:
Миллиардер Илон Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter – бизнесмену теперь принадлежит около 73,4 млн обыкновенных акций Twitter или доля в 9,2%.
Стоимость пакета акций Маска составляет 2,89 млрд долл., подсчитал CNBC, основываясь на цене закрытия в пятницу, 1 апреля.
Сообщалось, что Маск, недавно ставший владельцем 9,2% акций Twitter, войдет в совет директоров Twitter.
Экономическая правда
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