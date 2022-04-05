Маск войдет в совет директоров Twitter
Миллиардер Илон Маск, недавно ставший владельцем 9,2% акций Twitter, войдет в совет директоров Twitter.
Об этом объявил в Twitter гендиректор компании Параг Агравал.
"Я рад сообщить, что мы назначаем Илона Маска в наш совет директоров! Из разговоров с Илоном в последние недели стало ясно, что он принесет большую пользу нашему правлению", - написал Агравал в Twitter.
В сообщении Twitter, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сказано, что срок полномочий Маска как одного из членов совета директоров истекает в 2024 году с возможностью продления.
Напомним:
Миллиардер Илон Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter – бизнесмену теперь принадлежит около 73,4 млн обыкновенных акций Twitter или доля в 9,2%.
Стоимость пакета акций Маска составляет 2,89 млрд долл., подсчитал CNBC, основываясь на цене закрытия в пятницу, 1 апреля.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"