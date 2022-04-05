Маск войдет в совет директоров Twitter

Миллиардер Илон Маск, недавно ставший владельцем 9,2% акций Twitter, войдет в совет директоров Twitter.

Об этом объявил в Twitter гендиректор компании Параг Агравал.

"Я рад сообщить, что мы назначаем Илона Маска в наш совет директоров! Из разговоров с Илоном в последние недели стало ясно, что он принесет большую пользу нашему правлению", - написал Агравал в Twitter.

В сообщении Twitter, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сказано, что срок полномочий Маска как одного из членов совета директоров истекает в 2024 году с возможностью продления.

Напомним:

Миллиардер Илон Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter – бизнесмену теперь принадлежит около 73,4 млн обыкновенных акций Twitter или доля в 9,2%.

Стоимость пакета акций Маска составляет 2,89 млрд долл., подсчитал CNBC, основываясь на цене закрытия в пятницу, 1 апреля.

Экономическая правда