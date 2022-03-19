Приват24 частково не працюватиме вночі проти неділі
Субота, 19 березня 2022, 22:13
Приватбанк попередив про регламентні роботи з застосунком для онлайн-банкінгу Приват24.
Про це банк повідомив у Twitter.
Регламентні роботи відбудуться вночі з суботи на неділю з 00:10 до 10:00.
У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні.
Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24.— PrivatBank (@privatbankua) March 19, 2022
У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні.
Дякуємо за розуміння!
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