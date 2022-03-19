Приват24 частково не працюватиме вночі проти неділі

Приватбанк попередив про регламентні роботи з застосунком для онлайн-банкінгу Приват24.

Про це банк повідомив у Twitter.

Регламентні роботи відбудуться вночі з суботи на неділю з 00:10 до 10:00.

У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні.