Японская Kyushu Electric Power откажется от закупок российского угля
Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power в этом году не будет закупать российский уголь, который используются как топливо для ТЭС.
Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, у компании нет долгосрочных контрактов, а краткосрочные не заключались после начала войны в Украине.
Kyushu Electric Power ранее закупала у РФ около 7% угля от объема, который необходим для ее тепловых электростанций.
Компания NHK пишет, что компания нашла альтернативных поставщиков.
Напомним:
Япония планирует запретить импорт российского угля из-за зверств России в ходе войны против Украины, несмотря на то, что зависит от РФ на 13% своего импорта.
Экономическая правда
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