Японская Kyushu Electric Power откажется от закупок российского угля

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power в этом году не будет закупать российский уголь, который используются как топливо для ТЭС.

Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, у компании нет долгосрочных контрактов, а краткосрочные не заключались после начала войны в Украине.

Kyushu Electric Power ранее закупала у РФ около 7% угля от объема, который необходим для ее тепловых электростанций.

Компания NHK пишет, что компания нашла альтернативных поставщиков.

Напомним:

Япония планирует запретить импорт российского угля из-за зверств России в ходе войны против Украины, несмотря на то, что зависит от РФ на 13% своего импорта.

Экономическая правда