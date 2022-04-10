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Японская Kyushu Electric Power откажется от закупок российского угля

Воскресенье, 10 апреля 2022, 11:45 - Алексей Павлыш

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power в этом году не будет закупать российский уголь, который используются как топливо для ТЭС.

Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, у компании нет долгосрочных контрактов, а краткосрочные не заключались после начала войны в Украине.

Kyushu Electric Power ранее закупала у РФ около 7% угля от объема, который необходим для ее тепловых электростанций.

Компания NHK пишет, что компания нашла альтернативных поставщиков.

Напомним:

Япония планирует запретить импорт российского угля из-за зверств России в ходе войны против Украины, несмотря на то, что зависит от РФ на 13% своего импорта.

Экономическая правда

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компании Япония уголь Россия
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