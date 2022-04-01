Shell думает, как оплатить газ на счет подсанкционного Газпромбанка

Британия внесла Газпромбанк в санкционный список, не позволяющий нефтегазовому гиганту Shell оплатить поставку газа по новой схеме, введенной Кремлем.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Shell имеет, по крайней мере, два долгосрочных контракта, на которые повлияет новый кремлевский механизм, что вместе эквивалентно примерно 1,5% годового экспорта Газпрома ключевым иностранным клиентам.

Чтобы и дальше получать российский природный газ по новым условиям, всем европейским покупателям теперь нужны два счета в Газпромбанке, один в рублях и один в иностранной валюте. Газпромбанк будет дальше проводить конвертацию на Мосбирже.

Для британской Shell такая схема запрещена, поскольку Газпромбанк недавно - под санкциями Британии против РФ за вторжение в Украину.

Shell пообещала "поэтапно отказаться" от закупки российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ, но продолжит получать некоторые поставки по долгосрочным контрактам до истечения срока их действия.

"Газпром", выяснило агентство, знает о возможных проблемах с оплатой из Shell и ищет пути их решения. Российская энергетическая компания не ожидает, что переход на рубли станет значимой проблемой в ее отношениях с большинством европейских клиентов, сказал один из собеседников.

Ряд чиновников ЕС также отметили, что новые правила оплаты, вероятно, мало окажут влияние на российские поставки на континент, поскольку клиенты все еще могут перечислять деньги в долларах или евро, в зависимости от их контрактов. Однако, по словам немецкого чиновника, вопрос о том, подрывает ли российский указ санкции, должен быть согласован на уровне ЕС.

Напоминаем:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ по оплате по странам Евросоюза газа в рублях, но, вероятно, для ЕС ничего не изменится.





