"Все для фронта": Кабмин увеличил резервный фонд
Кабинет министров увеличил размер резервного фонда на 73,3 миллиарда для обеспечение ключевых потребностей армии и экономики.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина
Эти средства будут перераспределены из других бюджетных программ. "Все для фронта – все для победы, - это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", - резюмировал он.
Напоминаем:
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что правительство готовится к очередной волне сокращения расходов для консолидации средств на нужды армии.
По его информации, на данный момент сокращены все капитальные расходы, капитальные расходы развития, а текущие и защищенные расходы осуществляются в ограниченном количестве.
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