"Все для фронта": Кабмин увеличил резервный фонд

Кабинет министров увеличил размер резервного фонда на 73,3 миллиарда для обеспечение ключевых потребностей армии и экономики.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина

Эти средства будут перераспределены из других бюджетных программ. "Все для фронта – все для победы, - это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", - резюмировал он.

Напоминаем:

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что правительство готовится к очередной волне сокращения расходов для консолидации средств на нужды армии.

По его информации, на данный момент сокращены все капитальные расходы, капитальные расходы развития, а текущие и защищенные расходы осуществляются в ограниченном количестве.