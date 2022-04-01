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"Все для фронта": Кабмин увеличил резервный фонд

Пятница, 1 апреля 2022, 20:58 - Илья Колдомасов

Кабинет министров увеличил размер резервного фонда на 73,3 миллиарда для обеспечение ключевых потребностей армии и экономики.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина

Эти средства будут перераспределены из других бюджетных программ. "Все для фронта – все для победы, - это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", - резюмировал он.

Напоминаем:

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что правительство готовится к очередной волне сокращения расходов для консолидации средств на нужды армии.

По его информации, на данный момент сокращены все капитальные расходы, капитальные расходы развития, а текущие и защищенные расходы осуществляются в ограниченном количестве.

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