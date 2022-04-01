Германия приостановила обмен налоговой информацией с РФ и Беларусью

Германия в связи с вторжением РФ в Украину приостановила обмен информацией с российскими и белорусскими налоговыми органами.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на письмо министра финансов Германии Кристиана Линднера его украинскому коллеге Сергею Марченко.

В частности, приостановлен обмен информацией между налоговыми органами.

"Это важно, поскольку налоговые органы страны могут должным образом облагать налогом компании только при наличии всей информации, касающейся налога.

Кроме того, Германия больше не будет компенсировать подоходный налог российских граждан и фирм, зарегистрированных в финансовых ведомствах страны, что скажется на возможности избегать двойного налогообложения", - пишет издание.

По данным Spiegel, Линднер таким образом ответил на запрос Марченко, отправленный в середине марта.

Он также пообещал украинскому коллеге, что Германия поддержит исключение РФ и Белоруси из всех органов Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

"Мы настроены наносить России и Беларуси дальнейший экономический ущерб", - заявил Линдер в письме Марченко.

Напомним:

Великобритания объявила о приостановлении обмена налоговой информацией с Россией и Беларусью "в рамках постоянных усилий по причинению экономической боли режиму президента Путина".

Экономическая правда