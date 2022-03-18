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Британия приостановила обмен налоговой информацией с РФ и Беларусью

Пятница, 18 марта 2022, 10:25

Великобритания объявила о приостановлении обмена налоговой информацией с Россией и Беларусью "в рамках постоянных усилий по причинению экономической боли режиму президента Путина".

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"Этот шаг является одним из ряда мер, которые предпринимаются в налоговой системе, чтобы поддержать Украину и причинить экономическую боль режиму Путина", - заявили в правительстве.

Великобритания обменивается налоговой информацией с Россией в соответствии с Конвенцией о взаимной административной помощи в налоговых делах, а Россия и Беларусь – по двусторонним соглашениям об избежании двойного налогообложения.

"Решение британского правительства гарантирует, что Великобритания не будет предоставлять режиму Путина информацию, которая может быть использована для налоговых льгот или увеличения доходов для РФ", - говорится в заявлении.

Такой шаг не повлечет существенного влияния на способность Британии решать проблемы неуплаты налогов.

"Поскольку мы хотим поставить режим Владимира Путина под экономическое давление, было бы неправильным продолжать обмениваться налоговой информацией с Россией и Беларусью.

Наряду с другими экономическими мерами, которые мы уже приняли, этот шаг поможет избавить Путина от ресурсов, необходимых для осуществления его варварской кампании насилия", - подчеркнули в правительстве.

Экономическая правда

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налоги Британия Россия

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