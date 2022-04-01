Все разделы
Укр / Рус

Чтобы избежать национализации: "Газпром" прекратил участие в немецкой "дочке" и ее активах

Пятница, 1 апреля 2022, 16:39

Российский "Газпром" прекратил свое участие в немецкой компании Gazprom Germania и во всех ей активах, среди которых Gazprom Marketing & Trading.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время дочерние компании "Газпрома" в Европе испытывают давление, поскольку клиенты и деловые партнеры отказываются вести с ними дела, отмечает Bloomberg.

Напомним:

Министерство экономики Германии рассматривает возможность национализации подразделений "Газпрома" и "Роснефти" в стране из-за беспокойства по безопасности энергоснабжения, сообщает германское издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники в правительстве.

Отмечается, что после активации плана чрезвычайного положения днем ранее Германия рассматривает другие шаги по обеспечению безопасности энергоснабжения. В частности, топ-чиновники правительства обсуждают экспроприацию и национализацию дочерних немецких компаний российского Газпрома и Роснефти.

Основанием таких обсуждений, в которых также участвует канцлер Олаф Шольц, является беспокойство по безопасности поставок в Германии, как подтвердили Handelsblatt несколько представителей правительства. В случае дисбаланса этих компаний, системно важных для Германии, федеральное правительство хочет предотвратить массовое ухудшение энергоснабжения.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Газпром Германия
Материалы по теме
СМИ: в немецком офисе Газпрома прошли обыски, подозревают в завышении цен 30 марта 2022, 20:10
"Газпром" продолжает транзит газа через Украину на максимальных уровнях 27 марта 2022, 10:40
Национализация "дочки" "Газпрома" обойдется Британии в 4 миллиарда фунтов - Bloomberg 24 марта 2022, 12:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте