S&P отозвало рейтинги ряда российских банков

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги ряда российских банков после запрета Евросоюзом рейтинговой деятельности по РФ и ее компаниям.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз S&P.

А именно отозваны рейтинги Альфа-банка и его холдинговой компании ABH Financial Ltd., КБ "Ренессанс Кредит", банка "Центрокредит", Московского кредитного банка (МКБ) и его контролирующего акционера концерна "Росиум".

Кроме того, без рейтингов остались Газпромбанк и его подразделения – Gazprombank (Switzerland) Ltd. и Bank GPB International SA, банк "Союз", "РН-Банк", Райффайзенбанк, банк "Российский стандарт", Юникредит банк и Уральский банк реконструкции и развития.

Перед тем как отзывать рейтинги, S&P снизило их до "CC" с "CCC-" – то есть за две ступени до дефолтного рейтинга.

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций.

Ранее S&P снизило долгосрочный кредитный рейтинг России в национальной и иностранной валютах с "CCC-" до "CC". Краткосрочные рейтинги оставлены на уровне "C".